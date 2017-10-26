Проект «Живая летопись»: книги школьников Поморья вышли в свет

Школьники Архангельской области стали авторами книг, посвящённых истории Поморья. Литературные труды юных северян увидели свет благодаря уникальной для России просветительской акции «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны». Наш регион первым среди всех субъектов страны организовал у себя этот проект.

Финальной главой «Живой летописи» 2017 года стала торжественная церемония награждения победителей и призёров акции. В правительстве Архангельской области собрались те, кто наиболее успешно проявил себя как в исследовательской работе, так и на литературном поприще.

Напомним, весной этого года ученикам 6–11 классов предложили рассказать об истории собственных семей и родного края.

Истории, написанные неравнодушными людьми

Ребята размышляли над тем, каким был Архангельск и другие северные города несколько десятилетий назад, делились рассказами о своих семейных реликвиях и преданиях. Но, в отличие от традиционных школьных сочинений, юным северянам предложили объединить работы и издать их в виде книг.

Более того, сами школьники вместе с поэтессой Верой Полозковой и представителями издательства Ridero презентовали проект «Живая летопись» на

одном из самых масштабных книжных фестивалей России «Красная площадь».

Роль жюри в проекте досталась губернатору Архангельской области Игорю Орлову, актрисе Алисе Гребенщиковой и известной телеведущей Тутте Ларсен. Кроме того, в сети Интернет было организовано читательское голосование.

— С большим интересом читала работы, все они буквально дышали увлечённостью историей. Все они были написаны неравнодушными людьми. Чувствовалось, что в создании работ принимала участие вся семья. Это здорово! Возможно, благодаря этим книгам и семьи станут более сплоченными, –поделилась своими эмоциями Алиса Гребенщикова.

Сюрпризы от Макса Фрая и Джорджа Мартина

Помимо книг собственного сочинения лучшим юным авторам досталось много призов. Начинающие литераторы Поморья получили книги Макса Фрая, а ещё одним сюрпризом стали открытки с автографом писателя-фантаста Джорджа Мартина, чей цикл романов лёг в основу популярного телесериала «Игра престолов».

— Проект был задуман для того, чтобы наши ребята могли лучше узнать историю своей семьи и соотнести её с теми событиями, которые происходили в нашем регионе, в нашей стране. Насколько я знаю, несколько произведений по глубине

исследования дошли до событий 17 века. И это говорит о серьёзной работе, – отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Хочу поблагодарить все организаторов этой акции за то, что именно наш регион был выбран для реализации этого проекта.

Работы школьников Архангельской области размещены на сайте организаторов этой просветительской акции.

По словам идейного вдохновителя проекта в следующем году будет объявлен новый конкурс «Живая летопись» и у школьников вновь появиться возможность не только лучше узнать о своих корнях, но и самим оставить «книжный» след в истории.

Литературные итоги

Лучшими коллективными работами признаны:

I место – «Поморского корня…», авторы – ученики средней школы № 4 г. Онеги (учитель Надежда Владимировна Болдырева);

II место – «Живая летопись» (2 тома), авторы – ученики лицея № 17 г. Северодвинска (учителя Надежда Валерьевна Первышина , Яна Юрьевна Касаткина);

III место – «Семейные истории», авторы – ученики гимназии г. Новодвинска (учитель Елена Ивановна Бойкова).

С полным списком победителей и призёров проекта «Живая летопись» можно ознакомиться здесь.

Министерство образования и науки Архангельской области