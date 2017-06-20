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«Большой Архангельск»: объединяя ресурсы ради общей цели

20 июня 12:20 Экономика

Проектный комитет Архангельской области рассмотрел ряд инициатив, реализация которых позволит повысить качество жизни северян.

В их числе – инициированная Корпорацией развития Архангельской области проектная заявка «Формирование агломерации «Большой Архангельск». 

Не секрет, что при взаимодействии близлежащих муниципальных образований – Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района – иногда возникают проблемы, во многом обусловленные наличием административных барьеров. Отсутствие взаимоувязанных норм и подходов при развитии территорий серьезно затрудняет использование уже существующего потенциала.

Реализация же проекта позволит, в первую очередь, объединить уже существующие ресурсы  и обеспечить комплексное использование всех потенциальных возможностей в рамках решения общей задачи – повышения качества жизни населения.

При этом, как было отмечено в ходе заседания проектного комитета, речь не идет о механическом слиянии населенных пунктов. А вот обеспечить кооперацию ресурсов, координацию и интеграцию планов территориального и инфраструктурного развития, единую транспортную политику в рамках реализации проекта – возможно и реально.

— Это серьезный и многофакторный проект, требующий нестандартных подходов к решению поставленных задач, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Но результатом этой работы должны стать конкретные и видимые результаты, которые в конечном итоге повысят качество жизни.

Как ожидается, паспорт проекта «Формирование агломерации «Большой Архангельск» будет разработан и представлен в августе 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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