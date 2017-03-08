Пасхальный фестиваль откроет зрителям духовную музыку Армении и Грузии

В Поморской филармонии полным ходом идет подготовка к традиционному большому Пасхальному фестивалю, который откроет зрителям разнообразие духовной музыки трёх православных культур – Армении, Грузии и России.

Серия концертов познакомит зрителей с музыкальными шедеврами в исполнении уникальных коллективов и исполнителей. Это Праздничный хор Данилова монастыря, вокальный ансамбль «Арагви» из Грузии, самобытный исполнитель на дудуке Аргишти из Армении, русский гусляр Егор Стрельников.

Фестиваль – не только концерты

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов подчеркнул:

«Пасха – это праздник торжества жизни, и фестиваль будет, безусловно, следовать данной традиции. Также мы сознательно сделали цены на все концерты фестиваля максимально доступными».



Кроме того, артисты филармонии дадут благотворительный концерт для детей из многодетных семей и детей-сирот. Любой желающий может внести в благое дело свою лепту – для этого достаточно приобрести билет на ребёнка и оставить его в кассе филармонии

Фестивальная программа не ограничится концертами. В Гостиных дворах пройдёт выставка русских музыкальных инструментов, в областноё научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова – нотная выставка пасхальных произведений. Студентов и всех интересующихся ждут мастер-классы от приезжих исполнителей.

Организаторы готовят вкусный праздник для гурманов: гастрономический фестиваль, который познакомит зрителей с национальной кухней Грузии и Армении.



Праздник, объединяющий народы

Открытие Псхального фестиваля состоится 18 апреля в камерном зале Поморской филармонии. На сцену выйдет Праздничный хор Данилова монастыря.



21 апреля ансамбль «Антари Поморья» отправится с благотворительным концертом в Холмогорский район, в благотворительном концерте 20 апреля в Поморской филармонии примут участие все артисты.

22 апреля в кирхе зрители поднимутся «Выше Арарата» благодаря исполнителю Аргишти и его древнему, как сама Армения, музыкальному инструменту. Мастер-класс по дудуку армянский артист проведёт 23 апреля в музыкальном колледже.

27 апреля в Биржевом зале Гостиных дворов гусляр из Сергиева Посада Егор Стрельников сыграет «На струнах души». Стихи-канты, народные и казачьи песни, лирика на стихи русских поэтов – далёкое путешествие по лесам и долам, когда проводником тебе служат гусли в руках виртуоза.

30 апреля в Камерном зале фестиваль закроется под пение грузинского вокального ансамбля «Арагви». Тёплая и гостеприимная Грузия приходит в гости к не менее открытому Северу, чтобы поздравить с праздником, объединяющим наши народы.

Министерство культуры Архангельской области