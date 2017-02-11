Сергей Донской и Игорь Орлов посетят национальный парк «Русская Арктика»

С 11 по 12 февраля министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской посетит национальный парк «Русская Арктика» и Мурманскую область.

11 февраля совместно с губернатором Архангельской области Игорем Орловым глава федерального ведомства проведёт рабочую встречу с коллективом национального парка, обсудит задачи по развитию территории с учетом его расширения.

Напомним, соответствующее постановление подписал 26 августа прошлого года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Территория национального парка увеличена на 7,4 млн га. Расширение произошло за счёт территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа площадью 1,6 млн га и участка внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации шириной 12 морских миль, примыкающего к архипелагу, площадь которого составила 5,8 млн га.

Нацпарк «Русская Арктика» стал самой большой в России особо охраняемой природной территорией с площадью 8,8 млн га. Это также самый крупный сухопутный национальный парк и морской природный резерват в России.

В ходе встречи будут обсуждаться планы проведения очистки территории парка (архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля) от отходов, образовавшихся в ходе освоения Арктики в советские времена.

12 февраля Сергей Донской проведёт совещание с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун по вопросам формирования в субъекте Федерации новой системы обращения с отходами и ряд вопросов в сфере охраны окружающей среды.

Пресс-служба Минприроды России