В Поморье строго следят за пожарной безопасностью домов-интернатов

В Архангельской области социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляют восемь психоневрологических домов-интернатов, рассчитанных на 2 175 мест и семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 544 места.

Дополнительно создано 418 мест в комплексных центрах социального обслуживания, в состав которых входят 14 стационарных отделений.

Кроме государственных организаций социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляют девять негосударственных центров, включенных в «Реестр поставщиков социальных услуг».

— Органам исполнительной власти субъектов поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности лиц, находящихся в стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием, и ликвидации очередности в них к 2018 году, – отметила начальник отдела организации социального обслуживания министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Лариса Хабарова. – К сожалению, в Верхнетоемском, Вилегодском, Онежском, Мезенском, Коношском и Котласском муниципальных районах пока остаются деревянные здания с V степенью огнестойкости, где проживают 273 человека.

Протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Министерству труда и социальной защиты РФ поручено установить в стандартах оказания услуг запрет на размещение граждан, нуждающихся в постоянном уходе, в зданиях с низкой противопожарной устойчивостью, а также находящихся в ветхом и аварийном состоянии.

Правительством Архангельской области утвержден план расселения граждан из стационарных учреждений, расположенных в деревянных зданиях. Документ предусматривает перемещение подопечных спецучреждений из зданий с низкой противопожарной устойчивостью в помещения, отвечающие не только требованиям пожарной безопасности, но и доступности услуг для маломобильных категорий граждан.



Например, в декабре 2016 года закрыто стационарное отделение на 30 койко-мест в Новодвинском комплексном центре социального обслуживания, который располагался в деревянном здании. Все проживающие переведены в пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» в Архангельске. В 2017 году эта работа будет продолжена.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области