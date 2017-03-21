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Вероника Яничек:
«Каждый вундеркинд может стать великим человеком»

21 марта 15:30 Общество

В Архангельском областном собрании депутатов состоялись депутатские слушания на тему реализации в Архангельской области концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Представители регионального правительства и САФУ представили парламентариям доклады о выявлении и развитии одаренных детей.

Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек подчеркнула:

«Поддержка молодых дарований является единственным надёжным способом воспроизводства интеллектуальной элиты нации. Многие страны уже полвека заняты тем, что выявляют потенциальных гениев и бережно ведут их потом во взрослую жизнь. Они считают непреложной теорию, согласно которой каждый вундеркинд может стать великим человеком».

Целый ряд мероприятий для выявления перспективной молодёжи заложен в госпрограмме «Культура Русского Севера». Одно из них – региональный этап конкурса «Молодые дарования России». В структуре учебных заведений сферы культуры созданы центр непрерывного профессионального образования и учебно-методический центр по музыкальному образованию, которые предусматривают изучение методик работы с одарёнными детьми.

Юные музыканты имеют возможность учиться не только у своих педагогов, но и у музыкантов, которые приезжают в Архангельск на гастроли. Занятия проходят в музыкальном колледже и ДМШ № 1 Баренцева региона. Совсем недавно такой мастер-класс дала известная альтистка, ученица Юрия Башмета Анна Серова.

Активно включаются в развитие творческих способностей подрастающего поколения некоммерческие организации. Так, совсем недавно состоялось открытие «Школы творческого развития детей и взрослых» благотворительного фонда «Поморье без наркотиков».

В рамках губернаторского гранта министерство культуры региона поддержало проект «Летняя музыкальная академия в Котласе» некоммерческой организации «Центр поддержки творческих инициатив «Стремление».

В рамках этого проекта одарённые дети выезжали для недельного обучения на юг региона. Занятия, мастер-классы и совместные выступления были подготовлены музыкантами Архангельского камерного оркестра, преподавателями столичных консерваторий и зарубежными педагогами.

Министерство культуры Архангельской области

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