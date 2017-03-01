Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области напоминает работодателям о необходимости ответственно подходить к вопросам оформления трудовых отношений. Особенно это касается заработной платы «в конвертах» или по «серым» схемам.

Напоминаем, что неучтённые доходы ведут к нарушению трудовых и пенсионных прав граждан. Во-первых, низкая официальная заработная плата ограничивает возможность работников на достойную пенсию. Во-вторых, соглашаясь с такой формой расчётов за труд сами граждане лишают себя социальных гарантий.

«Серые» зарплаты лишают работника права на оплату больничных листов, значительно ограничивают размеры пособий по беременности и родам, уходу за ребенком, выходного пособия при увольнении по сокращению штата, пособия по безработице.

Отметим, что за умышленное занижение базы по налогам и страховым взносам налоговое законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 20 до 40 процентов от неуплаченной суммы налога.



Кроме того, неуплата налогов в крупном размере (за период в пределах трех финансовых лет подряд от 2 млн рублей для организаций и от 600 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей) является уголовно наказуемым деянием. Преступное уклонение от уплаты налогов может повлечь за собой ответственность не только в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, но и лишение свободы на срок до шести лет.

Невыплата или неполная выплата заработной платы, уклонение от оформления трудового договора влекут также административную ответственность в виде штрафов от одной до 200 тысяч рублей, а также дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до трех лет.

Напоминаем, что для работников, с которыми работодатель не оформляет трудовые отношения или применяет «серые» схемы оплаты труда, а также допускает задолженность по заработной плате, в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области работает телефон «горячей линии» (8182) 41-08-81.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области