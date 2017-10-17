Накануне Дня борьбы с инсультом врачи АОКБ расскажут о работе кабинета эрготерапии

Встреча с журналистами состоится 19 октября в неврологическом отделении Архангельской областной клинической больницы.

Напомним, инициатором создания кабинета эрготерапии выступил социальный кластер Архангельской области при поддержке областной клинической больницы и Северного государственного медицинского университета.

Кабинет начал полноценно функционировать в начале июля этого года. Он предназначен для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, восстановления после инсульта, черепно-Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября.мозговых травм и операций по удалению опухоли головного мозга.

На встрече с журналистами главный врач областной клиники Игорь Петчин и специалисты клиники расскажут о первых результатах деятельности кабинета эрготерапии.

Встреча состоится 19 октября 2017 года в 14:00 часов. Место сбора аккредитованных представителей СМИ – у морфологического корпуса АОКБ (въезд на территорию со стороны онкодиспансера).

Аккредитация проводится до 16:00 18 октября по телефону: (8182) 20-06-58 или +7 911 570-11-82, контактное лицо – Ирина Каторина.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»