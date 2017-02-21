Правительство области утвердило новый порядок оплаты путёвок в детские лагеря

Областным законом установлен перечень категорий детей, имеющих преимущественное право на получение мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления, а также порядок расчёта полной и частичной оплаты стоимости путевок.

По данным предварительной заявочной кампании, в 2017 году число юных северян, которые будут отдыхать организованно, составит более 20 тысяч.

К 1 апреля будет сформирован перечень организаций, в которых дети смогут реализовать право на отдых и оздоровление с бюджетной компенсацией.

В 2017 году оплата путёвок будет компенсироваться именными сертификатами на фиксированные суммы.

Так, сумма оплаты из бюджета путёвки в санаторий для детей в трудной жизненной ситуации составит 23 тысячи рублей за смену, для остальных категорий – 20 400 рублей. В стационарные оздоровительные лагеря эта сумма будет составлять 17 000 рублей за смену для детей в трудной жизненной ситуации, для остальных категорий – 13 650 рублей. Всё это относится к отдыху в пределах Архангельской области.

За пределами Архангельской области в сертификатах будут закреплены такие суммы оплаты:

в санатории – 18 240 рублей за смену, для детей в трудной жизненной ситуации для остальных категорий – 14 400 рублей;



в стационарные оздоровительные лагеря – 11 340 рублей за смену для детей в трудной жизненной ситуации, для льготных категорий (многодетные, призёры и победители олимпиад, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека) – 8 400 рублей, для остальных категорий – 6 300 рублей.



Соответствующие нормативные правовые акты будут размещены на официальном интернет-портале министерства, в разделе, посвящённом детской оздоровительной кампании.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области