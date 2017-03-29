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Артур Чилингаров:
«Основа российской политики в Арктике закладывается на муниципальном уровне»

29 марта 11:45 Арктика – территория диалога Арктика
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»

Такими словами открыл форум «Арктические муниципалитеты» специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. Мероприятие проходит в рамках большого форума «Арктика – территория диалога».

Именно муниципальные образования представляют государственные интересы России в приполярном макрорегионе. Для участия в форуме, организатором которого выступила ассоциация «Арктические муниципалитеты», в Архангельск съехались около двухсот представителей всех восьми субъектов Арктической зоны РФ.

Межмуниципальный диалог проходит в рамках международного арктического форума. Это подчёркивает знаковую роль, которую должен играть этот уровень власти при принятии ключевых решений по арктической теме.

— Чем громче, будет слышен голос муниципалитетов, тем лучше будет реализована государственная политика в Арктике, – отметил в своем выступлении представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

В приветственном адресе главы Поморья, который зачитал заместитель губернатора по внутренней политике Алексей Андронов, в частности, было сказано:

«Главы городов, районов и муниципальных образований ближе всех находятся и к населению, и к вызовам, связанным с обеспечением жизнедеятельности и развития экономики в Арктике. Они лучше других знают о преимуществах и ресурсах развития, о подводных камнях скрытых рисков. Поэтому в поисках подходов к вопросу «Человек в Арктике» опора должна быть именно на эти знания. Мы готовы предложить свое участие в реализации совместных проектов и инициатив, способствовать обмену лучшими муниципальными практиками, выстроить систему горизонтальных связей на местном уровне – все это сделает арктические муниципалитеты только сильнее».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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