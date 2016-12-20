Перспективы развития Арктической зоны РФ обсудят на экспертном круглом столе в Москве

26 декабря в 13:00 в пресс-центре ТАСС (г. Москва, Тверской бульвар, д. 2, 2-й этаж) состоится экспертный круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации».
В дискуссии примет участие Александр Цыбульский, заместитель Министра экономического развития РФ. К участию приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и научных организаций.
В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы создания, развития и обеспечения функционирования «опорных зон», реализации бизнес-проектов в Арктике.
Участники круглого стола обсудят ход реализации крупных российских и международных проектов в Арктике, в том числе формирование грузопотока и строительство транспортного коридора.
Особое внимание будет уделено государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Отметим, что круглый стол открывает цикл мероприятий в преддверии международного форума «Арктика – территория диалога», который состоится в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года.
Аккредитация представителей СМИ на круглый стол открыта до 14:00 23 декабря.
Просим отправлять заявки на аккредитацию на электронный адрес: media@roscongress.org.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по работе со СМИ фонда «Росконгресс» по телефону: (812) 406-77-09.