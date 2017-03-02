Ответственность за развитие страны, позитивные изменения в регионе должна быть взаимной. Этот ключевой посыл выступления Губернатора Архангельской области отметила депутат Государственной Думы Елена Вторыгина.



— Послание было обращено к людям, к общественности. Это очень важно, поскольку какой бы профессиональной не была власть, без самих людей сложно сделать жизнь вокруг лучше и благополучней, – убеждена Елена Вторыгина.

Она привела в пример территориальное общественное самоуправление, когда благодаря неравнодушию активистов на местах реализуются многие проекты – от благоустройства территорий до восстановления памятников и храмов.

Как отметила депутат, Архангельская область сегодня – в лидерах по развитию ТОС в стране. Следующим шагом должно стать активное вовлечение некоммерческих общественных организаций в сферу предоставления социальных услуг. Этому направлению в Послании было уделено особое внимание.

— Сегодня мы даём ещё более широкие возможности для НКО участвовать в развитии социально важных сфер – здравоохранения, образования, культуры. Многие НКО сегодня уже работают в этом направлении. Важно, что государство, правительство региона даёт им финансовую поддержку, – подчеркнула Елена Вторыгина.

Депутат подчеркнула, что при этом социально ориентированные некоммерческие организации должны быть высокопрофессиональны, нести ответственность за ту работу, которую проводят.

Депутат отметила, что впервые в Послании особая роль отведена муниципалитетам.

— Впервые дана «зеленая улица» муниципалитетам. То, о чём говорит Президент Владимир Путин: развивайтесь, ищите инвесторов. Такой же акцент сделан в региональном Послании: мы готовы вас поддерживать, но будьте активными сами! Все муниципалитеты у нас разные, но возможности для развития есть у каждого.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области