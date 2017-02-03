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В Архангельской области стартует молодёжная акция «Полярный десант»

3 февраля 15:50 Молодежь
«Полярный десант 2016» работал в четырёх районах области. В этом году студенты вновь отправятся на помощь пожилым людям
«Полярный десант 2016» работал в четырёх районах области. В этом году студенты вновь отправятся на помощь пожилым людям

10  февраля 2017 года на площади у главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова в 12:00 состоится торжественная церемония открытия патриотической акции «Полярный десант», которая посвящена празднованию 80-летия Архангельской области и проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

В акции примут участие три отряда, в составе которых студенты Архангельской, Вологодской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга.

64 человека в течение 10 дней посетят более 30 населенных пунктов Приморского, Онежского, Вилегодского, Устьянского районов и МО «Северодвинск».

Акция «Полярный десант» проводится на территории Архангельской области с 2014 года. По традиции в программу включены профориентационные встречи, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и истории Архангельской области для учащихся школ, а также спортивные соревнования и концерт для местных жителей.

Одним из важных направлений акции является оказание помощи ветеранам войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В этом году также запускается три новых направления: юридические консультации для населения, «Школа здоровья» и семинары для молодёжи по подготовке социально ориентированных проектов. Каждый день отряды будут работать в новом населённом пункте. Добровольцы вернутся в Архангельск 20 февраля.

Организаторами  акции выступают ГАУ АО «Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области», Архангельское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды», Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области.

ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области»

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