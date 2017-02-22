Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назначил ответственным за взаимодействие с федеральным Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов министра труда, занятости и социального развития Елену Молчанову.

Министр будет курировать вопросы реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.

— Сегодня существует объективная необходимость модернизации социальной сферы, создания новых услуг и сервисов для повышения качества жизни. Без развития конкуренции это невозможно, – отметила Елена Молчанова. – Наша важнейшая задача – создание условий для появления новых проектов социального предпринимательства.

Напомним, что сегодня в реестре поставщиков социальных услуг, кроме государственных учреждений, числится уже 11 негосударственных поставщиков.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области