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Кони и птицы встречают весну на выставке в центре «Архангелогородская сказка»

24 марта 12:00 Культура Архангельск

В столице Поморья откроется выставка-конкурс «Конь и птица – два образа народной культуры». Экспозиция объединит почти 180 работ и более 80 изделий, выполненных в самых различных техниках. Их авторы – ученики и мастера различных творческих мастерских Поморья и представители областной Детской школы народных ремёсел.

Организаторы экспозиции предложили участникам воплотить в своих изделиях образы коней и птиц. 

Птицы считаются символами души, пробуждения природы и прихода весны, предвещают урожай и богатство. Образ коня ассоциируется с домашним уютом и благополучием, достатком и счастьем. Недаром каждый северный дом когда-то венчал конёк-охлупень.

Именно эти образы стали одними из самых популярных и востребованных элементов традиционного декора разнообразных предметов быта, инструментов, элементов одежды. Они используются в резьбе по дереву, плетении из бересты, северной вышивке, росписи по дереву, северном ткачестве.

Стоит отметить, что экспозиция направлена на знакомство с ремесленным наследием Поморья, а также на выявление и поддержку талантливых мастеров Архангельской области.

Выставка-конкурс «Конь и птица – два образа народной культуры» начнёт свою работу 24 марта в 15:00 в центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка». Адрес центра: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15.

Министерство образования и науки Архангельской области

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