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Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске

14 июля 14:00 События Архангельск
Выставка будет работать до конца лета
Выставка будет работать до конца лета

На проспекте Чумбарова-Лучинского представлена уличная фотовыставка, приуроченная к юбилею легендарной Соловецкой школы юнг. Выставка была открыта в рамках историко-просветительской акции «Сыны Отечества». Организаторами выступили фонд «Поморье», ГАУ АО «Патриот» и правительство Архангельской области.

Экспозиция размещена на десяти специальных планшетах. По фотографиям можно проследить весь путь становления и развития легендарной школы.

Начальник отдела патриотического воспитания регионального молодежного ведомства Иван Жернаков отметил:

«Прежде всего, выставка символизирует связь поколений. На фотографиях запечатлены мальчишки, которые учились на Соловках, а потом ушли на фронт. Кроме этого, есть кадры, рассказывающие о праздновании юбилеев школы в разные годы, запечатлены юнги, в том числе и из Архангельска».

Он подчеркнул, что на выставке представлены как архивные материалы, так и фотографии из личных архивов.

Выставка будет работать до конца лета.

Напомним, что праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея школы Соловецких юнг, стартуют в Архангельской области 25 июля.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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