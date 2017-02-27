В Поморье пройдёт финал лыжной спартакиады учащихся России

С 1 по 6 марта на базе центра лыжного спорта «Малиновка» Устьянского района стартует финальный этап VIII зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам.

В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из 40 регионов страны. Программа включает индивидуальные гонки свободным и классическим стилем, спринт и эстафеты.

2 марта откроют соревновательную программу гонки классическим стилем. Девушки будут бежать дистанцию пять километров, юноши – вдвое длиннее.

Напомним, в этом году «Малиновка» принимает целую серию всероссийских лыжных стартов. В январе в Устьянах прошёл чемпионат Северо-Запада России, а в феврале – первенство страны среди юношей и девушек 15–16 лет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области