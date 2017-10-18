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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Архангельск

18 октября 21:45 Международные связи Персоны События
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В аэропорту его встречали губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов. 

19 октября глава внешнеполитического ведомства России вместе с министрами иностранных дел Швеции, Финляндии и Норвегии примет участие в XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской областиВ рамках сессии будут подведены итоги двухлетнего председательства России в СБЕР и определены приоритеты международного сотрудничества на перспективу.

Кроме того, Россия передаст Швеции руководство в СБЕР на национальном уровне на следующий двухлетний срок, а председательство в Баренцевом 
региональном совете перейдёт от провинции Кайнуу (Финляндия) губернии Финнмарк (Норвегия).

В мероприятии примут участие главы стран-участниц Баренцева сотрудничества – России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии, Европейского союза, послы государств Баренцева/ Евроарктического региона, члены Баренцева Регионального Совета, представители международного Баренцева секретариата и Баренцева молодёжного совета.

По итогам мероприятия участники сессии примут совместную декларацию, а Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём ответят на вопросы журналистов международных, федеральных и региональных СМИ.

Кроме того, в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» состоится церемония награждения лауреатов Баренцевой стипендией в сфере культурного  сотрудничества с участием министров иностранных дел России, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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