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Архангельская область попала в топ-5 для этнического отдыха премии National Geographic Traveler

4 октября 13:45 Туризм

Аналитическое агентство ТурСтат проанализировало предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards-2017.

Архангельская область с 17 процентами голосов занимает четвертое место в номинации «Российский этнический отдых».

В первой пятерке также Бурятия (32 процента), Татарстан (24 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (21 процента) и Ингушетия (6 процента).

Камчатка, Карелия и Алтайский край лидируют в номинации «Российский приключенческий отдых», а Ленинградская, Московская и Псковская области – в номинации «Российский экскурсионный отдых». Хакасия, Коми и Приморье лидируют в номинации «Российский экологический отдых», а Алтайский край, Кубань и Республика Алтай впереди в номинации «Российский оздоровительный отдых».

Для пляжного отдыха за рубежом впереди Греция, для семейного отдыха – Кипр, для экскурсионного – Италия, для горнолыжного – Австрия, для гастрономического и агротуризма – Грузия, для приключенческого отдыха – Аргентина, для оздоровительного – Израиль, для экзотического – Япония, а открытием года считают Китай.

Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября на сайте http://www.nat-geo.ru/ngt-awards-2017/

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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