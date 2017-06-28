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На форуме «Ладога» молодёжь Поморья представила проект по очистке Арктики

28 июня 17:45 Год экологии Молодежь Арктика
Архангельскую область на форуме представляют 20 молодых активистов
Архангельскую область на форуме представляют 20 молодых активистов

В рамках молодёжного образовательного форума «Ладога», который в эти дни проходит в Ленинградской области, состоялся традиционный «День регионов». Участники форума организовали своеобразную «ярмарку проектов», где презентовали инициативы молодёжи Северо-Западного федерального округа.

Участие в мероприятии приняли заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Алексей Андронов и руководитель регионального молодежного ведомства Григорий Ковалёв.

— На форуме предусмотрена обширная образовательная программа. Участники нашей делегации, получив знания, набравшись опыта, смогут использовать свои знания для реализации собственных проектов и обучения своих коллег, – отметил Алексей Андронов. – Необходимо учесть, что в этом году у нас уже в девятый раз проводится форум молодёжи «Команда 29». Благодаря участию IX молодёжный образовательный форум «Ладога» стартовал 24 июня. В этом году в нем принимают участие около тысячи человек из всех субъектов Северо-Западного федерального округа и других регионов России, а также молодые соотечественники, проживающие за рубежом.наших делегаций в окружных и федеральных форумах его уровень ежегодно становится выше.

Делегация на форум от Архангельской области сформирована в соответствии с установленной квотой: пятнадцать человек – на федеральную площадку «Cамоуправление и экологическое мышление» и пять человек – на окружную площадку «Добровольчество».

Проект «генеральной уборки» в Арктике, который на форуме представила делегация Архангельской области, соответствует сквозной теме форума – «Год экологии в России» и касается актуальной задачи освоения высоких широт. Он объединяет молодых людей из разных регионов Северо-Запада России.

Так, в 2017 году в составе сводного отряда «Гандвик» на Землю Франца-Иосифа отправятся лучшие бойцы из Архангельской, Новгородской, Калининградской На территории форума открыты девять тематических площадок, чтобы каждый участник мог выбрать наиболее подходящее ему направление: «Молодежное самоуправление», «Добровольчество», «Сельская молодежь», «Молодые учителя», «Молздрав», «Молодые работники культуры», «Информпоток», «Социальная защита», «Соотечественники».
областей, Республик Коми и Карелия, Санкт-Петербурга.

– Кроме основной цели – уборки экологически опасного мусора, удалось привлечь внимание молодёжи к экологическим и гуманитарным проблемам Арктики, осветить деятельность национального парка на Земле Франца-Иосифа, повысить привлекательность движения молодёжных трудовых и студенческих отрядов, – отметил Григорий Ковалёв. – Мы гордимся ребятами, которые поедут покорять Арктику в этом году.

Завершающим мероприятием «Дня регионов» стал масштабный флешмоб под названием «Россия, устремлённая в будущее». Участники форума выстроились в «живую» карту нашей страны.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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