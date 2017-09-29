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В Поморье стартует проект для школьников «Культурный рюкзак»

29 сентября 17:45 Образование Архангельск События

С 1 октября юные северяне смогут посещать учреждения культуры на особых условиях.

«Культурный рюкзак» – это результат совместной работы министерства культуры и министерства образования Архангельской области.

Он позволит организованным группам школьников посетить большое количество концертов, выставок, экскурсий, спектаклей и акций бесплатно или по минимальной цене. 

Кроме того, по итогам проекта самые активные его участники будут отмечены наградами.

 – Искренне желаю участникам проекта открыть для себя новые имена художников, артистов, писателей, других выдающихся деятелей российской культуры. Пусть гений мастеров искусства вдохновит каждого из вас на личные творческие успехи! – напутствовала юных северян и их педагогов министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

Проект стартует 1 октября. Стать его участниками могут все желающие. Для этого до 15 октября включительно организатору (педагогу, учителю, представителю родительского комитета) школьной группы одноклассников численностью от 15 человек необходимо подать заявку в свободной форме с указанием школы, класса, ФИО и контактов ответственного лица по электронной почте: pomorfil@pomorfil.com.

После регистрации заявки к вам в школу будет направлен дневник «Культурного рюкзака» с подробной информацией о мероприятиях, дате и времени их проведения, значком возрастного ограничения (по классам), который станет вашим путеводителем по проекту.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8182) 28-56-54, +7 906 281-00-65.

Министерство культуры Архангельской области

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